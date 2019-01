Ponche de limón Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 10 Ponche caliente de limón con vino tinto y ron. La bebida perfecta para mantener el espíritu navideño a su máximo esplendor. Ingredientes 1 ½ litros de agua

4 limones, cáscara y jugo separados

½ kilo de azúcar

1 botella (750 ml) de vino tinto

¼ de litro de ron Cómo hacerlo 1. Coloca ½ litro de agua, cáscaras de limón y azúcar en una olla chica a fuego medio-alto. Deja que la mezcla empiece a hervir, baja el fuego y hierve durante por lo menos 15 minutos. 2. Mientras, hierve el agua restante en otra olla y calienta el vino tinto por separado. 3. Cuela la infusión de cáscara de limón y viértela dentro de una ponchera. Agrega el jugo de limón, el agua hirviendo, el vino caliente y el ron. Sirve caliente y adorna con una rodaja de limón.

