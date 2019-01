Ponche de ciruela Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Ponche de ciruela pasa con jamaica y ron. La bebida se sirve tibia o a temperatura ambiente con trocitos de nuez y manzana. Ingredientes 2 litros de agua

25 gramos de jamaica

250 gramos de ciruela pasa

½ kilo de azúcar

1 taza de ron

50 gramos de nuez picada

Hierve el agua con la jamaica durante 10 o 15 minutos. Retira del fuego y cuela. En el mismo té de jamaica cuece las ciruelas hasta que estén muy suaves. Retira del fuego, deshuesa las ciruelas y licúalas bien junto con el té de jamaica. Regresa la mezcla al fuego y agrega el azúcar. Deja que hierva, sin dejar de mover, durante 10 minutos más. 2. Deja que enfriar antes de agregar el ron. Adorna con nuez y manzana.

