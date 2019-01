Ponche de leche frío Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta receta es muy similar al rompope, pero mucho más fácil ya que no necesita hervirse. La ralladura de limón es clave en esta bebida original. Ingredientes 1 litro de leche

2 yemas de huevo

2 copas de ron

½ naranja, su ralladura

1 pizca de nuez moscada

200 gramos de azúcar Cómo hacerlo 1. Licua ½ litro de leche junto con las yemas, ron, ralladura de naranja y nuez moscada. Vierte dentro de una ponchera, agrega el resto de la leche y el azúcar. Mezcla muy bien para que se disuelva el azúcar. Refrigera y sirve bien frío. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

