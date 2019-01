Lomo relleno de verduras Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 8 El lomo se rellena de de 5 diferentes verduras, huevos cocidos y jamón; luego se cuece en agua antes de hornearse. El producto final es un lomo dorado con un relleno bastante colorido. Ingredientes ¼ de kilo de papas, peladas y cortadas en tiritas

2 zanahorias, peladas y cortadas en tiritas

2 calabacitas, cortadas en tiritas

1 kilo de lomo, abierto como bistec

Sal y pimienta molida, al gusto

2 cucharadas de mostaza, dividida

1 cucharada de vinagre de chile jalapeño

3 chiles jalapeños en vinagre, cortados en rajas 2 pimientos morrones, sin semillas y cortados en tiritas

2 huevos cocidos, cortados en tiritas

100 gramos de jamón, desmenuzado

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

2 ajos

5 pimientas

1 hoja de laurel Cómo hacerlo 1. Cuece las papas y zanahorias en agua hirviendo hasta que se hayan ablandado, pero aún estén firmes, aproximadamente 10 minutos. Cuece las calabacitas por separado, durante 4 o 5 minutos. Escurre bien. 2. Extiende y salpimienta el lomo. Mezcla 1 cucharada de mostaza con el vinagre de chile jalapeño y unta sobre todo el lomo. 3. Revuelve las verduras cocidas con el jalapeño, pimiento, huevo y jamón y coloca la mezcla sobre el lomo. Corta la mitad de la mantequilla en trocitos y distribúyelos encima de las verduras. Enrolla el lomo, sujétalo con hilaza y colócalo dentro de una olla junto con el ajo, pimientas y laurel. Cubre con agua, deja que hierva a fuego medio-alto, reduce el fuego a medio-bajo y cocina hasta que esté suave, aproximadamente 1 hora. 4. Mezcla la mantequilla y mostaza restantes con un poco de pimienta molida. Saca el lomo de la olla y retira la hilaza. Unta el lomo con la mezcla de mantequilla y mostaza y colócalo dentro de un refractario. Hornea sin tapar en el horno precalentado a 200° centígrados (400° F) hasta que se haya dorado, aproximadamente 15 minutos. Retira del horno, cubre con papel aluminio y deja reposar durante 10 minutos antes de rebanar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.