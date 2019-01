Lomo relleno de manzana y nuez Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Lomo de cerdo relleno de una mezcla de manzana, nueces de Castilla y trocitos de pan. Lúcete con este platillo durante la cena de Navidad o Año Nuevo. Ingredientes 5 cucharadas de mantequilla

1 manzana, pelada y picada

1 cebolla chica, picada

1 vara de apio, picada finamente

1/2 taza de nuez de Castilla picada

1 taza de puré de manzana

1 1/2 tazas de agua 5 tazas de birote o baguette en trocitos

1/2 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de clavos molidos

1/4 cucharadita de nuez moscada molida

1/4 cucharadita de jengibre en polvo

1 lomo de cerdo de 1.5 kilos, cortado en forma de mariposa Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). 2. Derrite la mantequilla en una cacerola mediana a fuego medio. Agrega la manzana, cebolla, apio y nuez y cocina durante 5 minutos, hasta que los vegetales se hayan suavizado. Incorpora el puré de manzana, agua y trocitos de pan. Cocina, sin dejar de mover, hasta que el pan haya absorbido el líquido. Sazona con canela, sal, clavos, nuez moscada y jengibre. 3. Abre el lomo y colócalo en un refractario. Rellénalo con la mezcla anterior y acomoda el exceso de relleno alrededor del refractario. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/307c107f-87cf-45d4-8712-a966f8425f4b.jpg00image3204 9. Enrolla el lomo con el lado de la grasa hacia arriba y amárralo con pabilo o hilaza. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/39e2ca44-5cb5-4862-a5ac-82596118b658.jpg00image3206 15. Hornea de 45 a 50 minutos, hasta que alcance una temperatura interna de 70° centígrados (160° F). http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/19741554-9185-49f9-8f6d-24a2290a6a71.jpg00image3205 Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.