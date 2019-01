Romeritos con nopales Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 18 Prepara esta receta para tu cena de Navidad o cualquier otra ocasión. Ademas de nopales, este platillo de romeritos lleva papas y habas. Ingredientes ¼ de kilo de chile mulato o pasilla

½ bolillo, tostado

1 tablilla de chocolate

3 cucharadas de cacahuates, pelados

½ cebolla

1 raja de canela

Ajo, al gusto Sal y pimienta, al gusto

1 o 2 cucharadas de aceite vegetal

3 manojos de romeritos, cocidos

6 pencas de nopal, cocidas y en tiritas

3 papas, cocidas y en cubitos

1 taza de habas, cocidas Cómo hacerlo 1. Tuesta los chiles en un comal o sartén a fuego medio. Desvénalos y remójalos en agua caliente hasta que se hayan suavizado, aproximadamente 15 minutos. Coloca los chiles en el vaso de la licuadora con un chorrito del agua en que se remojaron, agrega el bolillo tostado, el chocolate, los cacahuates, la cebolla, la canela, el ajo, la sal y la pimienta. Licua perfectamente y cuela. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Vierte la salsa anterior y cocina hasta que se haya sazonado, entre 5 y 8 minutos. Agrega el agua necesaria para alcanzar la consistencia deseada. 3. Una vez que ha hervido, rectifica la sazón y agrega los romeritos, los nopales, las papas y las habas. Deja que hierva un par de minutos y sirve caliente.

