Pastel de frutas con brandy y cognac Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 14 Pastel de fruta cristalizada con nuez, pasitas, jengibre y un toque de brandy. Una vez frío, el pastel se baña con un poco de cognac y se envuelve en papel alumino. Una receta ideal para estas fiestas navideñas. Ingredientes 2 tazas de harina

½ cucharadita de nuez moscada en polvo

½ cucharadita de canela molida

1/8 de cucharadita de clavo molido

½ cucharadita de bicarbonato

1/8 de cucharadita de jengibre en polvo

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de café soluble

2 tazas de fruta seca cristalizada, finamente picada ½ taza de pasitas

¾ de taza de nuez, picada gruesa

100 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar mascabado

3 huevos

400 gramos de puré de manzana

¼ de taza de brandy

Cognac, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa y enharina un molde mediano. 2. Cierne 1 taza de harina junto con la nuez moscada, canela, clavo, bicarbonato, jengibre, polvo para hornear y café. 3. Aparte, cierne la harina restante y utilízala para enharinar la fruta cristalizada, pasitas y nuez. 4. Acrema la mantequilla con el azúcar mascabado en un tazón grande hasta que se haya esponjado. Agrega los huevos uno por uno y sigue batiendo. Agrega los polvos cernidos y sigue batiendo hasta incorporar. Añade el puré de manzana y el brandy sin dejar de batir. Por último, envuelve las frutas enharinadas y el resto de la harina. 5. Hornea entre 40 y 50 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Permite que se enfríe antes de desmoldar. Baña con cognac y envuelve en papel alumino con el lado brilloso hacia dentro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.