Jamón al horno con melaza y miel Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 15 El glaseado de esta receta se prepara con mantequilla, jarabe de maíz, miel y melaza. El resultado es un jamón extraordinariamente delicioso, por lo que pensé que sería un crimen no compartir la receta con el resto del mundo. Disfrútalo durante estas fiestas. Ingredientes 1/4 taza de mantequilla sin sal

1/2 taza de jarabe de maíz

1/2 taza de miel

1/4 taza de melaza

1 pavo de 3 1/4 kilos, cocido y en su hueso Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). 2. Coloca la mantequilla en un recipiente y caliéntala en el microondas a temperatura baja hasta que este suave y un poco derretida. Agrega el jarabe de maíz, miel y melaza; mezcla hasta lograr una mezcla suave, ligeramente café. 3. Corta el jamón en forma de diamantes de menos de 1 centímetro de profundidad, utilizando un cuchillo filoso. Barniza el jamón con una buena cantidad del glaseado. Colócalo en una fuente de horno y cúbrelo con papel aluminio, procurando que éste no toque el jamón. 4. Hornea durante 1 hora y 10 minutos (poco más de 20 minutos por kilo), retirando el papel aluminio cada 20 minutos para barnizar de nuevo con el glaseado. 5. Retira el papel aluminio y hornea hasta que el glaseado se haya oscurecido, alrededor de 10 minutos. Saca el jamón del horno y déjalo reposar alrededor de 10 minutos. Rebana y sirve.

