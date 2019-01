Jamón al horno glaseado con chabacano Tiempo Total 2 H 5 Min Tiempo Activo 1 H 55 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 14 Mermelada de chabacano y un toque de mostaza de miel, hacen de este glaseado el mejor para tu jamón de Navidad, Año Nuevo o cualquier ocasión importante. Ingredientes 1 jamón cocido de 3 1/2 kilos, con hueso

25 gramos de clavos enteros (opcional)

160 gramos de mermelada de chabacano

Hornea durante 90 minutos. 10 minutos antes de que termine este lapso de tiempo, coloca la mermelada de chabacano en una cacerola pequeña. Calienta a fuego medio hasta que se disuelva, luego retírala del fuego y mézclala con la mostaza. 4. Barniza el jamón con la mezcla y regrésado al horno, sin tapar, y hornea de 15 as 20 minutos más o hasta que el glaseado se haya dorado. Deja que el jamón repose fuera del horno durante 10 minutos antes de rebanar y servir.

