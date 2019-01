Jamón en refresco de cola Tiempo Total 4 H 45 Min Tiempo Activo 3 H 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 13 El jamón debe estar pre-cocido, no curado ni enlatado. Es importante que estés al tanto de bañarlo o barnizarlo frecuentemente durante el proceso de cocción. Ingredientes 1 jamón cocido de 4 1/2 kilos, con todo y hueso

1 1/2 litro de refresco de cola

220 gramos de azúcar mascabado

1 cucharada de mostaza en polvo

2 cucharadas de mostaza de dijon

215 gramos de pan molido Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). 2. Coloca la grasa del jamon hacia abajo en una fuente de horno. Vierte la cola. Hornea de 2 a 3 horas o hasta que el jamón pueda picarse fácilmente con un tenedor. Durante el proceso de cocción, baña con el refresco de cola cada 15 minutos. Un termómetro en el centro del jamón debe indicar una temperatura de 60° centígrados (140° F). Retira el jamón del refractario y deja enfriar. 3. Sube la temperatura del horno a 190° centígrados (375° F). 4. Corta la costra del jamón con un cuchillo filoso. Mezcla el azúcar, mostaza, pan molido y suficiente refresco de cola como para formar una pasta gruesa. Unta la pasta sobre todo el jamón. Coloca el jamón sobre la rejilla de la fuente de horno y hornea durante 45 minutos, bañando cada 10 minutos, hasta que la pasta de mostaza se haya derretiro, convirtiéndose en un glaseado oscuro. Deja que el jamón repose durante 30 minutos antes de rebanar.

