Jamón al horno sencillo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo 5 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 40 Una forma fácil de preparar el jamón para la Navidad o el Año Nuevo. Lo único que necesitas es el jamón, refresco de cola y una bolsa para hornear. Ingredientes 1 jamón precodido de 4 1/2 kilos

1/2 botella de refresco de cola Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 135° centígrados (275° F). 2. Retira cualquier la grasa visible del jamón. Mete el jamón en una bolsa grande para hornear y colócalo dentro de una pavera o fuente para horno. 3. Vierte el refresco de cola sobre el jamón, saca lo más que puedas del aire de la bolsa y séllala. 4. Haz unos agujeros en la bolsa para dejar que el vapor salga y hornea de 4 a 5 horas. Escurre el exceso de jugo y rebana.

