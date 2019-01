Jamón navideño en miel de maple Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Jamón de cerdo horneado con piña, clavos de olor y una salsa de mantequilla con mieles de maple y abeja. ¡Una receta clásica de Navidad... y Año Nuevo! Ingredientes 1 jamón de 2 kilos, sin hueso

225 gramos de rebanadas de piña, enlatadas en almíbar

10 clavos de olor enteros

475 mililitros de agua

235 mililitros de miel de maple

55 gramos de azúcar mascabado (o azúcar morena)

30 mililitros de miel de abeja

30 gramos de mantequilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Pica el jamón con un tenedor. Coloca las rebanadas de piña sobre el jamón, asegurándolas con palillos. Ensarta los clavos de olor dentro del jamón. Coloca el jamón en una charola o rosticera y agrega el agua. 3. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego bajo, incorpora la miel de maple, azúcar y miel de abeja; cocina hasta que todo se caliente. Vierte la mitad de la mezcla sobre el jamón. 4. Hornea durante 1 hora y 30 minutos. Barniza frecuentemente con el resto de la mezcla de mantequilla y miel. 5. Retira el jamón del horno y vierte los jugos dentro de una cacerola a fuego medio. Cocina hasta espesar y sirve con el jamón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.