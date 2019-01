Pastel navideño de queso Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 11 Un pastel de queso y cerezas bastante festivo y apropiado para las fiestas navideñas, cuando las calorías no cuentan. Ingredientes 90 gramos de galletas de lengua de gato

240 gramos

675 gramos de queso crema

200 gramos de azúcar blanca

4 huevos 700 gramos de crema ácida

1 cucharada de extracto de vainilla

1 cucharada de extracto de almendra

600 gramos de relleno de cereza para pay Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F). Cubre los lados y el fondo de un molde desmontable de 25 cm con las lenguas de gato (corta las galletas, si es necesario). 2. Acrema el queso junto con el azúcar. Agrega los huevos, uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Incorpora los extractos y envuelve la crema. Vierte la mezcla dentro del molde. Cubre las puntas de las lenguas de gato con papel aluminio. 3. Hornea de 50 a 60 minutos, hasta que este casi completamente cuajado en el centro. Retira el pastel del horno y deja que repose durante 1/2 hora, luego desmonta los lados del molde. Refrigera durante 24 horas. Antes de servir, cubre con el relleno de cerezas.

