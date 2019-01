Pollo con especias al horno Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Las piezas de pollo se cocinan al horno cubiertas de una mezcla de especias. Un platillo condimentado y ligeramente dulce a la vez. Ingredientes 1 cucharada de páprika

1 cucharada de perejil seco

2 cucharaditas de azúcar morena o mascabado

1 cucharadita de mostaza en polvo

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta negra

1 pollo entero de 1 1/2 kilo, cortado en piezas

2 cucharadas de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). Mezcla la páprika, perejil, azúcar, mostaza, sal y pimienta en un tazón pequeño. Reserva. 2. Coloca las piezas de pollo en un refractario rectangular, con la piel hacia arriba y acomodadas en una sola capa. Rocía con el aceite de oliva y espolvorea uniformemente con la mezcla de especias. 3. Hornea el pollo hasta que se haya cocido completamente, alrededor de 45 minutos. La carne deberá haber perdido su color rosa.

