Sándwich de queso suizo y manzana Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Pan integral, queso suizo derretido y manzanas Granny Smith hacen de este sándwich uno de mis favoritos. El aceite de oliva permite que el pan se tueste a la perfección. Ingredientes 2 rebanadas de pan integral

1 1/2 cucharada de aceite de oliva

1/2 manzana Granny Smith, pelada, sin corazón y en rebanadas delgadas

1/3 taza de queso suizo, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta un sartén a fuego medio. Barniza un lado de cada rebanada de pan con aceite de oliva. Coloca 1 rebanada de pan en el sartén, con el aceite de oliva hacia abajo y acomoda las rebanadas de manzana encima del pan. Distribuye el queso sobre las manzanas y cierra el sándwich con la segunda rebanada de pan, con el aceite de oliva hacia arriba. Cocina hasta que el pan tome un tono café dorado, luego voltea y cocina hasta que el otro lado del sándwich se haya tostado y el queso se haya derretido, de 1 a 2 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.