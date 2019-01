Nuggets de pollo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una receta fácil para la familia o la fiesta. El único problema es que nunca parece ser suficiente. Le encanta a los niños. Ingredientes Aceite vegetal

4 tazas de harina

6 cucharadas de sal con ajo

3 cucharadas de pimienta negra molida

4 huevos, batidos

8 mitades de pechuga de pollo, cortadas en trozos pequeños Cómo hacerlo 1. Calienta 2.5 centímetros de aceite a 175° centígrados (350° F) en un sartén o cacerola. 2. Mezcla la harina, sal con ajo y pimienta en un tazón. Moja las piezas de pollo en el huevo batido, luego pásalas por la mezcla de harina. Elimina el exeso de harina. Coloca las piezas de pollo cubiertas de harina sobre un plato hasta que hayas terminado de cubrirlas todas. 3. Fríe las piezas de pollo en partes, hasta que se hayan dorado y cocido completamente.

