Camarones al limón sobre arroz integral Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Los camarones se cocinan en una salsa de vino blanco y jugo de limón con un poco de ajo. Sirve sobre arroz integral y disfruta. Una receta verdaderamente fácil, saludable y sabrosa. Ingredientes 1 taza de arroz integral

1 2/3 tazas de agua

2 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados 1/2 taza de vino blanco

2 cucharadas de jugo de limón fresco

700 gramos de camarones medianos, pelados y desvenados

1/4 taza de perejil liso picado

1. Mezcla el arroz y el agua en una cacerola chica. Deja que suelte el hervor, recuce el fuego a bajo y cocina hasta que toda el agua se haya absorbido, alrededor de 25 minutos. 2. Derrite la mantequilla con el aceite de oliva en un sartén a fuego medio; cocina el ajo en la mantequilla y el aceite hasta que empiece a soltar el aroma, de 1 a 2 minutos. Agrega el vino y el jugo de limón; reduce el fuego a medio bajo y sigue cocinando. Incorpora los camarones y cocina hasta que tomen un color rosa, moviendo regularmente, de 5 a 7 minutos. Espolvorea el perejil sobre el camarón y cocina otros 2 minutos. Agrega la fécula de maíz al líquido y moeve hasta que espese, alrededor de 1 minuto más. Sirve caliente sobre el arroz integral.

