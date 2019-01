Leche de noche Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Leche caliente con sabor a miel, vainilla y canela te mandará a dormir en cuestión de minutos. Tómala justo antes de ir a la cama y descubre sus poderes sedativos. Ingredientes 1 taza de leche

1 cucharadita de miel

2 gotas de extracto de vainilla

1 pizca de canela molida Cómo hacerlo 1. Pon la leche en una taza de vidrio o cerámica y colócala dentro del mocroondas. Cocina a temperatura alta hasta que la leche esté bien caliente y empiece a formar espuma, alrededor de 3 minutos. Incorpora la miel y la vainilla, luego espolvorea con canela antes de servir.

