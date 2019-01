Pollo a la mantequilla Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Esta receta sencilla produce un pollo suculento que puede servirse con cualquier tipo de salsa o simplemente con los jugos de la cacerola. Asegúrate de utilizar un sartén o cacerola y tapadera resistentes al fuego del horno. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de estragón seco

1 cucharada de jugo de limón fresco

1/4 taza de mantequilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). 2. Sazona el pollo con sal, pimienta y estragón; rocía con jugo de limón. Reserva. 3. Derrite la mantequilla en un sartén o cacerola de hierro fundido a fuego medio. Agrega el pollo al sartén, volteando para cubrir de mantequilla ambos lados. Cubre el pollo con un trozo de papel encerado y tápalo. 4. Hornea entre 10 y 15 minutos o hasta que el pollo se haya cocido completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.