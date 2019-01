Almejas en mantequilla y sake Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 La mejor receta de almejas para los amantes de los mariscos. Las almejas se cuecen al vapor en una mezcla de sake y vino dulce japonés. Ingredientes 4 cucharaditas de sake

4 cucharaditas de mirin (vino dulce japonés)

2 cucharaditas de vinagre de arroz

600 gramos de almejas en su concha, limpias

3 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita de salsa de soya

1 cebolla cambray, picada Cómo hacerlo 1. Calienta un wok o cacerola grande a fuego alto. Agrega rápidamente el sake, mirin y vinagre de arroz. Agrega las almejas, tapa y cocina hasta que se hayan abierto, de 3 a 4 minutos. Desecha cualquier almeja que no se haya abierto. Retira la espuma que se haya formado utilizando una cuchara o toalla de papel. Incorpora la mantequilla, salsa de soya y cebolla cambray, revolviendo para cubrir las almejas de mantequilla conforme ésta se derrite. Acomoda las almejas en un platón y rocíalas con la salsa. Sirve inmediatamente.

