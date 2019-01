Whiskey irlandés caliente Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Whiskey irlandés con agua hirviendo, azúcar, limón y clavos de olor. Tómala durante una noche fría o para aliviar el dolor de garganta. Ingredientes 8 clavos de olor

1 rebanada de limón (1/2 cm de grosor)

1 cucharada de azúcar blanca

3/4 taza de agua hirviendo

45 mililitros de whiskey irlandés Cómo hacerlo 1. Fija los clavos alrededor de la rebanada de limón. Reserva. Coloca el azúcar en una copa de vino. Coloca una cuchara de metal dentro la copa con la parte posterior arriba. Vierte el agua hirviendo sobre la parte posterior de la cuchara. Esto evitará que la copa de vino se quiebre. Revuelve para disolver el azúcar. Vierte el whiskey y agrega la rebanada de limón. Deja reposar durante 1 minuto antes de beberlo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.