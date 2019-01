Pollo al vino tinto Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Pechugas de pollo al vino tinto para uno o dos... o duplica la receta para cuatro. Una comida gourmet que puedes preparar en cuestión de minutos. Ingredientes 1 taza de vino tinto

1/2 taza de vinagreta balsámica

2 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

Sal y pimienta al gusto

3 echalotes, picados finamente

Vierte la marinada en un sartén a fuego medio-alto y cocina, moviento constantemente, hasta que la marinada empiece a reducirse y el aceite a separarse, alrededor de 15 minutos. Coloca el pollo dentro del sartén y cocina durante 4 minutos por lado. Incorpora los echalotes y cocina, sin dejar de mover, hasta que se vean transparentes, alrededor de 10 minutos. Agrega el tomillo y cocina hasta que la mayor parte de la salsa se haya reducido y el pollo esté bien cocido, entre 4 y 5 minutos más.

