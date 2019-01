Guacamole diferente Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 2 Este guacamole es diferente porque lleva un par de ingredientes que no forman parte de la receta tradicional: salsa inglesa, salsa picante y ajo en polvo. Sin embargo, el resultado es bueno. Ingredientes 1 aguacate, pelado, sin hueso y picado

1 jitomate saladet, picado

1/2 cebolla morada, picada

1 chile serrano, picado

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta molida 1/2 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de salsa inglesa

3 gotas de salsa picante de botella

6 hojas de cilantro, picadas

1. Mezcla el aguacate, jitomate, cebolla, chile, sal, pimienta, ajo en polvo, salsa inglesa, salsa picante y cilantro en un tazón. Agrega el jugo de limón encima. Sirve inmediatamente. Si deseas guardarlo para uso posterior, coloca el hueso del aguacate dentro del guacamole, cubre con plástico autoadherente y refrigera.

