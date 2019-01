Natilla puertorriqueña Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Esta natilla se come como desayuno en Puerto Rico. Es una receta fácil, pero requiere de mucha paciancia el menear durante 25 minutos. El resultado, sin embargo, vale la pena. Ingredientes 2 cucharadas de fécula de maíz

1/8 cucharadita de sal

3 cucharadas de azúcar blanca

1/8 cucharadita de canela molida

Mezcla bien la fécula de maíz con la sal, azúcar y canela en una cacerola grande. Incorpora la leche, sin dejar de mover, de forma que los ingredientes se mezclen uniformemente. Cocina a fuego medio-alto. Sigue batiendo hasta que la natilla alcance una consistencia espesa, entre 25 y 30 minutos. Es importante que no dejes de mover la mezcla ya que la natilla puede quemarse fácilmente. La natilla seguirá espesando conforme se enfría. Sirve en dulceras o copas.

