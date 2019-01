Crema irlandesa con avellana Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Una versión deliciosa del licor de crema irlandesa (Bayleis®) pero con sabor a chocolate. Dulce y cremosa, pero definitivamente no apta para menores. Ingredientes 2 latas (397 gramos cada una) de leche condensada

1 frasco (350 gramos) de crema de avellana con cacao

1 cucharada de extracto de vainilla

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

2 tazas de crema para batir

1 taza de leche mezclada con 1 taza de crema para batir

Bate juntas la leche condensada y la crema de avellana hasta lograr una mezcla homogénea. Sin dejar de batir, incorpora poco a poco la vainilla, leche evaporada, crema, leche con crema y whiskey. Vierte en frascos y refrigera durante por lo menos 1 día antes de servir. Agita o bate antes de servir.

