Tostones de Puerto Rico Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Las rebanadas de plátano macho fritas son una botana tradicional de Puerto Rico. A los niños les encanta comerlas con salsa cátsup, mientras que los adultos prefieren sazonarlas con ajo. Ingredientes 1/4 taza de aceite vegetal

3 plátanos machos verdes, pelados y en rebanadas de 2.5 cms.

1 pizca de ajo en polvo

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la rebanadas de plátano macho y fríe hasta que estén suaves, de 5 a 10 minutos. Retira del aceite y escurre sobre toallas de papel. 2. Utiliza una tostonera (prensa plátanos) o tortiadora para aplastar un poco cada rebanada de plátano y reducir su grosor a la mitad. Aplasta todas las rebanadas antes de seguir con el siguiente paso. 3. Regresa las rebanadas al aceite caliente y fríe hasta que queden crujientes, alrededor de 3 minutos por lado. Escurre en toallas de papel y sazona con ajo en polvo y sal antes de que se enfríen.

