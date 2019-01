Panallets Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Estas galletas catalanas se preparan a mediados de octubre para celebrar el Día de Todos los Santos (1 de Noviembre) en Cataluña, España. Los panallets tradicionales se preparan con piñones, pero hay quienes también los psreparan con almendras o coco. Ingredientes 150 gramos de papas, peladas y en cubos

495 gramos de almendras molidas

500 gramos de azúcar blanca

1 cucharada de ralladura de limón

100 gramos de piñones

2 yemas de huevo, batidas

95 gramos de fécula de maíz

Mezcla las papas ya frías con las almendras. Agrega el azúcar lentamente mientras bates con una pala de madera. Incorpora la ralladura de limón y sigue mezclando con tus manos. Forma bolitas de 2.5 centímetros de diámetro y pásalas por los piñones, cubriéndolas uniformemente. Barnízalas con la yema de huevo. Cubre cada galleta con fécula de maíz. luego barniza con la clara de huevo. Acomoda las calletas en la charola para hornear. 4. Hornea hasta que se doren un poco, entre 10 y 12 minutos.

