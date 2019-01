Postre de manzana con canela Tiempo Total 3 H 20 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Manzanas, especias y cubos de pan. Este postre es fácil de preparar y le encanta a los niños. También puedes cocinarlo en la estufa al fuego más bajo y por menos tiempo. Delicioso con helado de vainilla. Ingredientes 3 tazas de manzana, pelada y picada

10 rebanadas de pan, en cubos

1/2 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de nuez moscada molida

1/8 cucharadita de sal

3/4 azúcar morena o mascabado

1. Coloca las manzanas en la olla de cocción lenta. En un tazón mediano, revuelve los cubos de pan, canela, nuez moscada, sal y azúcar. Colócalos sobre las manzanas y baña con la mantequilla derretida. Tapa y cocina a temperatura baja durante 3 horas, o hasta que las manzanas se hayan ablandado.

