Camarones a la cerveza Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una receta muy fácil de preparar. Entre más tiempo repose, mejor será el sabor. Puedes preparar los camarones el día anterior y recalentarlos al día siguiente, justo antes de servir. Ingredientes 1/2 kilo de mantequilla

1 cebolla grande, picada

1 cucharada de sal

2 1/2 kilos de camarón, pelados y desvenados

3 botellas (355 ml cada una) de cerveza Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una olla grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y cocina hasta que se vea transparente, alrededor de 5 minutos. Incorpora la sal y el camarón. Vierte la cerveza sobre el camarón y cocina hasta que el camarón tome un color rosado. Apaga el fuego inmediatamente y deja reposar durante por lo menos 1/2 hora. Sirve los camarones tibios o refrigera y recalienta antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.