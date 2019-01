Tortilla española con jamón serrano Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 Contrario a los omelets, la tortilla española se sirve a temperatura ambiente. Es una tapa clásica del país europeo, pero a mi me gusta también como desayuno. Ingredientes 1/2 taza de aceite de oliva

1 kilo de papas, peladas y en rebanadas de 1/2 centímetro

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cebollas, en aros 6 huevos

1 pimiento rojo, asado, pelado y en rajas

90 gramos de jamón serrano, picado

2 cucharadas de perejil liso picado Cómo hacerlo 1. Calienta 1/2 taza de aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio-bajo. Agrega mitad de las rebanadas de papa y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan ablandado, de 15 a 20 minutos. Cuando estén listas, pásalas a un tazón grande, dejando el aceite en el sartén. Cocina las papas restantes en el aceite hasta que se hayan ablandado, luego pásalas al tazón con las otras papas, dejando el aceite en el sartén. Sazona las papas con sal y pimienta al gusto. 2. Mientras, calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en otro sartén a fuego medio. Agrega los aros de cebolla y cocina hasta que queden suaves y tomen un tono café dorado, alrededor de 15 minutos. Pasa las cebollas a un plato y deja que se enfríen mientras las papas terminan de cocinarse. 3. Bate los huevos en un tazón. Incorpora las cebollas frías, pimiento en rajas y jamón serrano. Envuelve la mezcla en las papas cocidas. 4. Calienta el sartén con el aceite reservado a fuego bajo. Vierte la mezcla de huevo y cocina hasta que las orilla se hayan cuajado y el fondo empiece tomar un color café dorado, entre 8 y 10 minutos. Despega la tortilla del sartén con una espátula y deslízala cuidadosamente sobre un plato plano y grande. Voltea el sartén boca abajo y colócalo sobre el lado crudo de la tortilla. Voltea el sartén y retira el plato. Regresa a la estufa y sigue cocinando hasta que el centro de la tortilla se haya cocido, alrededor de 4 minutos. 5. Desliza la tortilla cocida sobre un platón y permite que se emfríe a temperatura ambiente. Córtala en seis partes iguales y espolvorea con perejil al servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.