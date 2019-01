Filetes de atún cubiertos de ajonjolí Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Filetes de atún cubiertos de ajonjolí, asados. Este platillo se sirve con una salsa de verano a base de aguacate, mango, jengibre y wasabi. Ingredientes 1 aguacate, picado

1 mango, pelado y picado

1 cucharada de jugo de limón sin semilla

1/4 cucharadita de jengibre en polvo

1/4 cucharadita de wasabi en polvo Sal y pimienta recién molida, al gusto

1/4 taza de semillas de ajonjolí tostadas

2 cucharaditas de aceite de canola

Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador o la parrilla a fuego medio. Engrasa ligeramente. 2. Mezcla el aguacate, manto, jugo de limón, jengibre en polvo y wasabi en un tazón. Sazona al gusto con sal y pimienta. Reserva hasta el momento de servir. 3. Coloca el ajonjolí en un plato plano. Barniza los filetes de atún con aceite de canola y pásalos por el ajonjolí, asegurándote de cubrirlos con las semillas por ambos lados. 4. Coloca los filetes de atún sobre el asador o la parrilla. Cocina hasta que el pescato esté opaco, volteando una vez, alrededor de 4 o 5 minutos. Sirve inmediatamente con la salsa y wasabi extra a un lado.

