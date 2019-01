Plátano macho salteado Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta tradicional de Sudamérica y el Caribe. Esta guarnición aporta un poco de dulce a cualquier platillo. Utiliza plátanos con manchas negras para un mejor resultado. Ingredientes 1/4 taza de aceite para freír

2 cucharadas de mantequilla

3 plátanos machos bien maduros, pelados y en rebanadas de 2.5 cms.

3 cucharadas de azúcar mascabado

1/4 cucharadita de sal (opcional) Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite y la mantequilla en un sartén grande a fuego medio-alto, hasta que la mantequilla empiece a brincar. Revuelve los plátanos con azúcar mascabado y colócalos en el aceite caliente. Fríe hasta que los plátanos empiecen a dorarse, voltea y fríe hasta que se hayan caramelizado, aproximadamente 2 minutos por lado. 2. Colóca los plátanos dorados en un plato cubierto con una toalla de papel y espolvorea con sal antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.