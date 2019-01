Frijoles de la olla... simplemente Tiempo Total 3 H 5 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Frijoles de la olla a la usanza antigua: frijoles, agua, sal y manteca. Puedes sustituir esta última por aceite vegetal o evitarla por completo. Ingredientes 10 tazas de agua

2 cucharadas de manteca de cerdo

2 tazas de frijoles pintos

2 cucharaditas de sal Cómo hacerlo 1. Coloca el agua y la manteca en una olla grande. Deja que hierva y agrega los frijoles. Cocina a fuego medio de 2 a 2 1/2 horas. Sazona con sal y sigue cocinando hasta que se hayan ablandado completamente, alrededor de 30 minutos más.

