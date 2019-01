Limonada con sandía y fresa Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Mi agua fresca favorita. Sandía y fresas frescas con jugo de limón y miel de agave. Te sugiero que empieces con 1/2 taza de azúcar, ya que puede salir un poco dulce. Ingredientes 8 tazas de sandía, sin semillas y en cubos

1 taza de fresas frescas, partidas a la mitad

1 taza de jugo de limón fresco

2 tazas de agua

Mezcla la sandía, fresas, jugo de limón y agua en una licuadora. Licua hasta lograr una mezcla homogénea. Endulza al gusto con la miel de agave.

