Camarones a las hierbas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Camarones marinados en una mezcla de hierbas italianas, albahaca, páprika, limón y azúcar mascabado. Procura asarlos al carbón para un mejor resultado. Ingredientes 2 cucharaditas de páprika molida

2 cucharadas de ajo fresco, picado

2 cucharaditas de sazonador italiano

2 cucharadas de jugo de limón fresco

1/4 taza de aceite de oliva 1/2 cucharadita de pimienta negra molida

2 cucharaditas de hojas de albahaca secas

2 cucharadas de azúcar mascabado

1 kilo de camarones grandes, pelados y desvenados Cómo hacerlo 1. Mezcla bien la páprika, ajo, sazonador italiano, jugo de limón, aceite de oliva, pimienta, albahaca y azúcar mascabado. Incorpora los camarones y revuelve bien para que se cubran de la mezcla. Tapa y refrigera durante por momenos 2 horas. Voltea los camarones después de la primera hora. 2. Precalienta el asador a fuego medio-alto. Engrasa ligeramente la parrilla y colócala unos 15 centímetros del fuego. 3. Retira los camarones de la marinada, escúrrelos y desecha la marinada. 4. Coloca los camarones en el asador y ásalos hasta que se vean opacos, de 5 a 6 minutos. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

