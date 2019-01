Pasta con anchoas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una pasta ligera y llena de sabor. La mezcla de verduras con anchoas y ajo crea un sabor y aroma excepcionales. Ingredientes 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

6 dientes de ajo, picados

3/4 taza de ramitos de brócoli

1/2 taza de champiñones rebanados

180 gramos de filetes de anchoa, picados

1 taza de agua

1/4 taza de cebolla cambray 1/2 taza de jitomate, picado

2 cucharadas de perejil fresco, picado

1 cucharada de aceite de oliva extra-virgen

500 gramas de pasta linguini

1 1/2 cucharada de chile seco quebrado

1. Calienta 6 cucharadas de aceite de oliva en un sartén a fuego medio, luego agrega el ajo, brócoli y champiñones; cocina hasta que se hayan dorado un poco. Agrega las anchoas y el agua, tapa y cocina de 4 a 5 minutos. Agrega las cebolla cambray, jitomates y perejil. Tapa de nuevo y cocina hasta que las verduras se hayan suavizado, de 3 a 4 minutos más. 2. Mientras las verduras se cocinan, hierve suficiente agua con 1 cucharada de aceite de oliva en una olla grande. Agrega la pasta y cocina hasta que esté al dente, de 7 a 8 minutos; escurre. Revuelve la pasta con la mezcla de anchoas y el chile quebrado. Si lo deseas, sazona con pimienta negra. Sirve inmediatamente.

