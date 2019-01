Chuletas de cordero empanizadas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las chuletas de cordero se marinan durante un par de horas en una salsa de romero y ajo, luego se empanizan y se hornean a la perfección. Un platillo con mucho sabor. Ingredientes 1 taza de salsa inglesa

1/4 taza de salsa de soya

3 dientes de ajo, picados

1 ramita de romero, machacada un poco

6 chuletas de cordero

2 huevos

1 taza de pan molido Cómo hacerlo 1. Mezcla la salsa inglesa con la salsa de soya, el ajo y el romero en un recipiente de vidrio. Coloca las chuletas en la marinada y voltéalas para que se mojen completamente. Refrigera, sin cubrir, entre 1 1/2 y 3 horas. Voltea una o dos veces. 2. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F). Engrasa un refractario rectangular grande. 3. Retira las chuletas de de la marinada. Tira la rama de romero. Agrega los huevos a la marinada y bate bien. Coloca el pan molido en un plato plano grande. 4. Sumerge las chuletas dentro de la mezcla de huevo y marinada, luego pásalas por el pan molido. Asegúrate de cubrirlas uniformemente. Coloca las chuletas en el refractario, sin encimarlas. Tira la mezcla de huevo y marinada. 5. HOrnea las culetas durante 20 minutos y luego voltéalas. Hornea durante 15 minutos más o hasta lograr el término deseado.

