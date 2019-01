Carbonara con panceta Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 La receta clásica de carbonara. Pasta corta con panceta (tocino italiano) y piñones tostados. Sirve con queso parmesano y perejil picado. Ingredientes 4 huevos, batidos ligeramente

2 tazas de crema espesa

1 taza de queso parmesano recién rallado

500 gramos de pasta pluma o penne

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada

250 gramos de panceta (tocino italiano), picada 1/2 cucharadita de nuez moscada en polvo

1/2 taza de piñones, tostados

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra

3/4 taza de hojas de perejil liso, picadas

1. Bate juntos los huevos, crema y 1 taza de queso parmesano. Mezcla bien y reserva. 2. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta y cocina hasta que quede al dente, de 8 a 10 minutos. Escurre la pasta, luego regrésala a la olla (fuera del fuego) y tápala para mantenerla caliente. 3. Mientras, calienta el aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio; agrega la cebolla y cocina hasta que se vea transparente, alrededor de 8 minutos. Retira la cebolla del sartén, colócala en un plato hondo y cúbrela para mantenerla caliente. 4. Usando el mismo sartén, cocina la panceta a fuego medio hasta que se haya dorado, revolviéndola con la nuez moscada. Escurre sobre toallas de papel. 5. Coloca la pasta, cebolla, panceta, piñones, sal y pimienta en el mismo sartén a vuego bajo. Agrega el huevo poco a poco, revolviendo con mucho cuidado de forma que no termines con huevos revueltos. Cocina hasta que todo se haya calentado. Retira del fuego y revuelve con perejil y el resto del queso parmesano. Sirve inmediatamente.

