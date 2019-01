Pollo con higos en salsa de oporto Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Pechugas de pollo con higos en una salsa de oporto con vino blanco y crema . Este platillo, a pesar de su calidad, es muy fácil de preparar. ¡Satisfacción garantizada! Ingredientes 1/2 taza de harina

5 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

2 cucharadas de mantequilla

1/4 taza de vino oporto

1/2 taza de vino blanco seco

1/2 taza de caldo de pollo

6 higos secos (sin tallo)

1. Coloca la harina en un plato plano. Pasa ambos lados de las pechugas por la harina. 2. Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Cocina el pollo en éste hasta que se haya dorado, alrededor de 2 minutos por lado. Vierte el oporto, vino blanco y caldo de pollo sobre las pechugas. Distribuye los higos alrededor del sartén. 3. Deja que el líquido hierva y reduce el fuego a bajo. Cocina hasta que el pollo se haya cocido completamente, alrededor de 15 minutos. Retira las pechugas del sartén y cúbrelas con papel aluminio. 4. Deja que la salsa del sartén hierva a fuego medio-alto. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 5 minutos. Incorpora la crema, bate y vierte la salsa sobre el pollo al momento de servir.

