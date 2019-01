Pollo con jengibre y limón en arroz con coco Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Trozos de pechuga de pollo marinados en una mezcla de jengibre y limón, sofritos con aceite de ajonjolí y acompañados de arroz con coco. Ingredientes 750 gramos de pechuga de pollo, sin piel ni hueso y en cubos de 2.5 centímetros

2 limones sin semilla, su ralladura y jugo

2 cucharadas de raíz de jengibre fresca, rallada

1 3/4 de leche de coco

1/2 cucharadita de azúcar refinada 1 taza de arroz de grano largo (preferentemente tipo Jazmín)

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 cucharada de miel

1/4 taza de coco rallado y endulzado Cómo hacerlo 1. En un tazón de vidrio, mezcla los trozos de pechuga de pollo con el jugo de limón, ralladura de limón y jengibre rallado. Deja marinar durante 20 minutos. 2. En una cacerola mediana, mezcla la leche de coco y azúcar a fuego medio-alto. Deja que hierva. Agrega el arroz, reduce el fuego a bajo, tapa bien y cocina durante 20 minutos, o hasta que el líquido se haya absorbido completamente. Retira del fuego y mueve el arroz con un tenedor; tápalo y mantenlo caliente. 3. En un sartén grande o work, calienta el aceite de ajonjolí a fuego medio-alto. Agrega el pollo con todo y marinada. Sofríé hasta que el pollo se haya dorado, alrededor de 3 minutos. Rocía la miel sobre el pollo y sofríe durante otro minuto, cuidando que no se queme la miel. Retira del fuego y espolvorea con el coco rallado. 4. Sirve caliente con el arroz como guarnición. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.