Ensalada confetti tipo tailandesa Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 35 Min Porciones 4 Dale a tus verduras un toque tai con esta receta original. Sirve esta ensalada sola o con arroz al vapor si quieres tener una comida ligera. Ingredientes 1 jitomate saladet, picado

1 1/2 tazas de ejotes frescos, cortados en trozos de 1 centímetro

1 pepino, cortado en cubos de 1 centímetro

1 1/2 tazas de papaya en cubos

2 dientes de ajo, picados

1 chile serrano, picado finamente 1 limón amarillo, su jugo

2 limones sin semilla, su jugo

2 cucharadas de salsa de pescado

1 cucharada de azúcar blanca

1/2 taza de cacahuates tostados, picados

1/4 taza de hojas de cilantro, picadas Cómo hacerlo 1. Mezcla el jitomate, ejotes, pepino y papaya en un tazón grande. Revuelve con el ajo y el chile. 2. Aparte, mezcla el jugo de limón eureka, jugo de limón sin semilla, salsa de pescado y azúcar en un recipiente pequeño. Vierte sobre la mezcla de papaya y revuelve bien. Espolvorea con cacahuates y cilantro encima antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.