Licuado de fresa y yogurt Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Una mezcla de leche, yogurt y fruta, servida sobre hielo. Esta bebida de origen hindú es considerada un postre ligero en la India. Ingredientes 9 fresas maduras, lavadas

2 cucharadas de azúcar refinada

1/4 taza de leche entera

1 taza de yogurt light

3 cubos de hielo Cómo hacerlo 1. Corta 3 fresas en trozos pequeños y resérvalas. Coloca el resto de las fresas junto con el azúcar en una licuadora; licua a velocidad alta durante 30 segundos. Agrega la leche y licua otros 30 segundos. Agrega el yogurt y licua duante 1 minuto. 2. Coloca 1 cubo de hielo en cada vaso y divide el licuado entre los 3 vasos. Adorna con los trocitos de fresa y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.