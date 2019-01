Camarones con jengibre y miel Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Esta receta es ideal para quienes gustan de las comidas dulces y picosas al mismo tiempo. Si lo deseas, puedes utilizar pollo en lugar de camarones. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo, picados

1/2 cebolla, picada

1 1/2 cucharaditas de jengibre en polvo

2 cucharaditas de chile seco quebrado

2 pimiento rojo, sin semillas y picado 1/2 calabacita, en tiras largas

3 tazas de champiñones frescos, picados

2 cucharadas de fécula de maíz

1/2 taza de miel

1/2 kilo de camarón, pelado y desvenado

Salo y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de oliva en un work o sartén grande a fuego alto hasta que empiece a generar humo. Agrega el ajo, cebolla, jengibre y chile quebrado. Cocina rápidamente hasta que la cebolla se ablande y empiece a tomar un tono dorado. Incorpora el pimiento, calabacita y champiñones; sigue cocinando hasta que la calabacita se ablande, alrededor de 4 minutos. 2. Mezcla bien la fécula de maíz con la miel y agrega esta mezcla a las verduras. Cocina hasta que espese, alrededor de 2 minutos. Agrega el camarón y cocina hasta que tome un color rosa, alrededor de 3 minutos. Sazona con sal y pimienta antes de servir.

