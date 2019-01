Pollo al cilantro con salsa de mango Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 2 La pechuga de pollo se sazona con semilla de cilantro, luego se dora y se sirve rebanada, bañada en una salsa de mango con chile rojo y cilantro. Ingredientes 1 pechuga de pollo, sin piel ni hueso

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharada de semilla de cilantro molida

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 mando, pelado y picado 1 naranja, pelada y picada

1/3 cebolla morada, picada

1 chile rojo, picado

1 cucharada de cilantro fresco, picado

1/2 cucharadita de pimienta negra Cómo hacerlo 1. Sazona la pechuga de pollo con sal y 1 cucharadita de pimienta negra; deja que repose durante 10 minutos. Cubre uniformemente con la semilla de cilantro. 2. Calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio. Dora ambos lados de la pechuga de pollo, hasta que se haya cocido perfectamente. Retira del fuego y deja que se enfríe antes de rebanar. 3. Mezcla el mango, naranja, cebolla, chile, cilantro y 1/2 cucharadita de pimienta negra. Vierte la salsa sobre la pechuga de pollo rebanada y sirve.

