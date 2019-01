Pasta con panceta y champiñones Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 La pasta se revuelve con una crema de champiñones y ajo, se sirve con panceta (tocino italiano) y se espolvorea con queso parmesano. ¡Deliziosa! Ingredientes 350 gramos de pasta pluma

1 paquete (85 gramos) de panceta de cerdo, picada

2 cucharadas de mantequilla

300 gramos de champiñones rebanados

1 cucharada de ajo picado

1/2 taza de crema espesa

1/4 cucharadita de sazonador italiano

1/4 taza de queso parmesano rallado, o al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta y cocina de 8 a 10 minutos o hasta que esté al dente; escurre y reserva. Mientras, cocina la panceta en un sartén grande a fuego medio, hasta que emiece a dorarse, pero no esté crujiente, alrededor de 5 minutos. Escurre en con una toalla de papel y reserva. 2. Retira del sartén la grasa de la panceta y agrega la mantequilla. Sube el fuego a medio-alto y agrega los champiñones. Cocina, moviendo constantemente, hasta que los champiñones se hayan suavizado y liberado el líquido. Agrega el ajo y cocina 2 minutos más. Reduce el fuego a medio-bajo, luego agrega la crema y el sazonador italiano. Cocina hasta que la salsa espese un poco. 3. Para servir, revuelve la pasta cocida con la salsa, agrega la panceta encima y espolvorea con queso parmesano.

