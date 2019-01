Martini de lychee Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Una bebida oriental lo suficientemente sofisticada como para impresionar a alguien especial. Dile adiós a los martinis caros de los bares de moda. Ingredientes 5 cubos de hielo

45 mililitros de vodka

30 mililitros de licor de durazno

30 mililitros de jugo de arándano

30 gramos de jugo de lychee (natural o de lata)

1 lychee, para adornar Cómo hacerlo 1. Coloca el hielo en una coctelera. Agrega el vodka, licor de durazno, jugo de arándano y jugo de lychee. Tapa y agita vigorosamente hasta que el exterior de la coctelera se haya escarchado. 2. Cuela dentro de una copa de martini fría y adorna con la lychee.

