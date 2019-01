Ejotes con jitomate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Un platillo tradicional de la cocina española. Esta receta es bastante sencilla y sabrosa, por lo que me gusta servirla durante ocasiones especiales. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, machacados

1 kilo de ejotes frescos, en trocos de 2.5 centímetros

3 tazas de jitomate picado (fresco o de lata)

1 cucharada de cebollines picados (o rabos de cebollita cambray) 3 cucharadas de piñones

2 cucharadas de jugo de limón

1 hoja de laurel

Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega el ajo y cocina hasta que empiece a soltar su aroma, alrededor de 2 minutos. Reduce la flama si el ajo empieza a dorarse. Agrega los ejotes y sigue cocinando hasta que tomen un tono verde brillante, alrededor de 4 minutos. No deben estár blanditos. 2. Incorpora los jitomates, jugo de limón y piñones; sazona con los cebollines, hoja de laurel, sal y pimienta. Deja que hierva, mientras meneas constantemente. Reduce el fuego y cocina a fuego lento, sin tapar, de 25 a 30 minutos. Retira de la estufa y desecha la hoja de laurel antes de servir.

