Pollo a la naranja y limón Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Muslos de pollo sazonados con especias y bañados en jugo de limón y jugo de naranja. Una receta fácil que te va a fascinar. Ingredientes 8 muslos de pollo con piel

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de salvia molida

Sal y pimienta al gusto (opcional)

1/2 cebolla, en cubos de 1/2 centímetro

1/2 limón sin semilla

Precalienta el horno a 220° centígrados (425° F). 2. Sazona el pollo con comino, salvia, sal y pimienta; colócalo en un refractario rectangular con la piel hacia arriba y sobre la cebolla. Exprime el limón y la naranja sobre el pollo. Corta la cáscara del limón en cuatro pedazos y colócala en el refractario. 3. Cubre el refractario con papel alumino y hornea durante 30 minutos. Retira el aluminio, reduce la temperatura a 175° centígrados (350° F) y sigue cocinando hasta que la piel del pollo tome un tono café dorado y la carne esté bien cocida, alrededor de 15 minutos.

