Natilla chilena Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta natilla dulce con un toque de limón y canela es la versión chilena de creme brulee. Dale un sabor más intenso con el pisco. Ingredientes 1 litro de leche entera

1 limón, su cáscara cortada en en tiras de 1 centímetro

2 rajitas de canela

4 huevos

1/2 taza de azúcar refinada

1/2 taza de pisco (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Vierte la leche en una cacerola junto con la cáscara del limón y la caneja. Deja que hierva ligeramente a fuego medio-alto, luego reduce el fuego a bajo y cocina durante 5 minutos. Apaga el fuego y deja reposar durante 15 minutos. 3. Bate los huevos junto con el azúcar hasta que ésta se haya disuelto. Agrega poco a poco 1 taza de leche caliente, sin dejar de batir, hasta incorporar. Agrega la mezcla de huevo a la leche caliente, vierte el pisco y mezcla hasta que todo quede perfectamente incorporado. 4. Pasa la natilla por una manta de cielo a un refractario de vidrio o cerámica para retirar la cáscara de limón y canela. Hornea hasta que se haya cuajado y la superficie se vea café, alrededor de 30 minutos. Enfría antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.