Pollo borracho Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pollo entero se cocina en vino blanco. Sus jugos se mezclan con brandy, echalote y ajo para crear la salsa en que se bañará la carne al servirse. Ingredientes 1 pollo entero de 1 1/2 kilo

3 cucharadas de jugo de limón persa

Sal y pimienta al gusto

Chile en polvo, al gusto

2 cucharadas de mantequilla, suavizada (para untar)

1 cebolla, cortada en gajos

5 dientes de ajo, pelados 2 varas de apio, cortadas en trozos

1 botella (750 mililitros) de vino blanco (Sauvignon Blanc o Chardonnay)

2 cucharadas de mantequilla

1/4 echalotes, picados finamente

1 cucharada de ajo, picado finamente

1/2 taza de brandy Cómo hacerlo 1. Enjuaga bien el pollo y sécalo con una toalla de papel. Frota la piel y cavidad con el jugo de limón, luego espolvorea con sal, pimienta y chile en polvo. Deja reposar durante 15 minutos para que absorba los sabores. Unta el pollo uniformemente con la mantequilla suavizada y rellena la cavidad con la cebolla, ajo y apio. Coloca el pollo con la pechuga hacia arriba en una olla grande. Agrega el vino, tapa la olla y deja que hierva a fuego alto. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina hasta que el pollo se haya ablandado, de 1 a 1 1/2 horas. 2. Cuando el pollo se haya cocinado, sácalo de la olla y sigue cocinando el caldo. Derrite 2 cucharadas de mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega los echalotes y el ajo picado; cocina hasta que los echalotes se hayan acitronado. Cuela el caldo del pollo con una manta de cielo y agrega a la cacerola con los echalotes. 3. Incorpora el brandy y deja que hierva a fuego alto. Reduce el fuego a medio y cocina de 10 a 15 minutos más. Mientras la salsa se está cocinando, retira las verduras de la cavidad del pollo y deséchalas. Retira la pechuga, las piernas y los muslos. 4. Para servir, corta la pechuga en rebanadas de 1 centímetro y acomódala en un platón junto con las piernas y muslos. Baña con la salsa.

